Футболист «Спартака» Урунов признался, что его зарплатой распоряжается отец

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Узбекский полузащитник московского «Спартака» Остон Урунов ответил на вопрос по поводу своей зарплаты.
Футболист «Спартака» Урунов признался, что его зарплатой распоряжается отец
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«По сравнению с узбекским чемпионатом зарплата увеличилась в сто раз? Я не в курсе, папа знает. Все деньги у него, дома. Сколько даёт папа на месячные расходы? Мы с папой обсуждаем, сколько мне нужно. Я оставляю себе деньги на бытовые расходы и какие-то покупки вроде одежды. Остальное отправляю ему. Не знаю, какая у меня зарплата», — сказал Урунов на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы» перед началом сезона. На данный момент он провёл семь матчей в составе красно-белых и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» не исключают продажу Урунова зимой.

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