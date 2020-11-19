В «Спартаке» не исключают продажу Урунова зимой

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Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов не исключает, что полузащитника команды Остона Урунова могут продать в зимнее трансферное окно.
В «Спартаке» не исключают продажу Урунова зимой
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

По его словам, Урунов является футболистом топового уровня и в России мало игроков с подобными качествами. Гендиректор также отметил, что пока у узбекского хавбека было не так много шансов, чтобы проявить себя. 

«Мы не брали его, чтобы сразу отдавать. Но спрос по Урунову есть и ещё будет. Остон будет играть в очень большом европейском клубе, а «Спартак» сделает его сильнее. Я спросил у Тедеско перед трансфером: «Как думаешь, он нужен?». И Доменико отнёсся нормально», — цитирует Газизова «Чемпионат».

Он также допускает, что Урунову стоит уйти в аренду, но пока ему нужно дать шанс раскрыться в «Спартак», тем более, что на данный момент игрок восстанавливается от травмы.

«Не исключаю такой вариант. Даже не исключаю вариант его продажи зимой, чтобы дать Остону возможность прогрессировать. Нам нужно относиться к футболисту с полным понимаем. Футболист должен развиваться – вот почему тем, кто не играет, надо уходить. Это касается всех игроков «Спартака», — добавил Газизов.

Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы» перед началом сезона. На данный момент он провёл семь матчей в составе красно-белых и забил один мяч.

Ранее Газизов признался, за какую сумму «Спартак» сможет выкупить Виктора Мозеса.

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