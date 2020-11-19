Газизов признался, за какую сумму «Спартак» сможет выкупить Мозеса

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о деталях перехода на правах аренды из лондонского «Челси» защитника Виктора Мозеса.

«Футбольные люди помогли нам сделать этот трансфер, но моё общение с Грановской шло напрямую. Все детали мы обсуждали с ней. Она помогла нам убедить Мозеса. Большое ей спасибо, она большую роль здесь сыграла. Она помогла «Спартаку». И я ещё раз говорю ей большое спасибо за это. Для нас всё получилось в пределах тех сумм, которые мы закладывали. Аренда стоила €300 тыс. Выкуп будет €5 млн», — сказал гендиректор на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

По его словам, выкуп игрока не является обязательным, эта сумма будет выплачена, если Мозес сыграет определённое количество матчей, а команда добьётся поставленных результатов.

«Также есть возможность не покупать Мозеса. Но когда мы с Виктором разговаривали, его главным желанием было обрести клуб», — добавил Газизов.

Мозес перешёл в «Спартак» на правах аренды с правом выкупа из лондонского «Челси». Он провёл четыре матча в составе красно-белых, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее Газизов заявил, что главный тренер красно-белых Доменико Тедеско счастлив в «Спартаке».