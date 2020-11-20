Орлов остался недоволен игрой обороны сборной России в матче с Сербией

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Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игру сборной России по футболу в обороне в матче шестого тура группового этапа с Сербией.
Орлов остался недоволен игрой обороны сборной России в матче с Сербией
  • Reuters

«Ошибки в обороне — это же уму не постижимо. Просто проходной двор какой-то. Ну и опорная зона в лице Оздоева и Кузяева, конечно, провалилась. Тактические, технические просчёты. Наши ворота просто расстреливали!» — цитирует эксперта «Спорт-Экспресс».

По его мнению, улучшить игру в центре обороны можно, если наигрывать пару молодых защитников в лице Игоря Дивеева и Романа Евгеньева. При этом у него есть множество вопросов к Георгию Джикии.

«Георгий не командует обороной. Видимо, не умеет руководить защитниками. Да и сам не особо надежен. Увлекается подключениями вперед. Ну куда ты летишь? Притормози! Поруководи своими партнёрами! Нет, он, к сожалению, не лидер», — добавил Орлов.

Орлов также выразил мнение, что Юрий Жирков, Магомед Оздоев и Далер Кузяев не умеют отбирать мяч один в один, а опорной зоны в матче с Сербией, можно сказать, и не было. 

Сборная России разгромно проиграла Сербии (0:5) и заняла второе место в своей группе Лиги наций, набрав восемь очков.

Ранее Василий Уткин раскритиковал главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова после разгромного поражения от Сербии.

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