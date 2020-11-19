СМИ: Футболист «Арсенала» Луис на тренировке ударил в лицо одноклубника

Защитник лондонского «Арсенала» Давид Луис во время тренировки ударил партнёра по команде хавбека Даниеля Себальоса.

Как сообщает Give me Sport, в конце тренировочной игры после жёсткого столкновения Луис ударил Себальоса в нос, после чего полузащитник упал и у него пошла кровь.

Затем Себальос встал и попытался продолжить выяснять отношения, но остальные игроки и сотрудники клуба разняли конфликтующих.

В итоге Луис и Себальос были отправлены по домам.

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