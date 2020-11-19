СМИ: Футболист «Арсенала» Луис на тренировке ударил в лицо одноклубника
- Reuters
Как сообщает Give me Sport, в конце тренировочной игры после жёсткого столкновения Луис ударил Себальоса в нос, после чего полузащитник упал и у него пошла кровь.
Затем Себальос встал и попытался продолжить выяснять отношения, но остальные игроки и сотрудники клуба разняли конфликтующих.
В итоге Луис и Себальос были отправлены по домам.
Ранее адвокат избитого арбитра Никиты Данченкова назвал дату суда над экс-футболистом сборной России Романом Широковым.