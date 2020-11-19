СМИ: Футболист «Арсенала» Луис на тренировке ударил в лицо одноклубника

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Защитник лондонского «Арсенала» Давид Луис во время тренировки ударил партнёра по команде хавбека Даниеля Себальоса.
СМИ: Футболист «Арсенала» Луис на тренировке ударил в лицо одноклубника
  • Reuters

Как сообщает Give me Sport, в конце тренировочной игры после жёсткого столкновения Луис ударил Себальоса в нос, после чего полузащитник упал и у него пошла кровь.

Затем Себальос встал и попытался продолжить выяснять отношения, но остальные игроки и сотрудники клуба разняли конфликтующих.

В итоге Луис и Себальос были отправлены по домам.

Ранее адвокат избитого арбитра Никиты Данченкова назвал дату суда над экс-футболистом сборной России Романом Широковым.

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