Газизов: не имею права пользоваться любовью Федуна и транжирить деньги

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов высказался о владельце клуба Леониде Федуне.

«Леонид Арнольдович очень любит «Спартак». Он не жалеет деньги на то, чтобы «Спартак» становился сильнее. Вопрос в другом. Мы должны были сбалансированно подойти. Я как менеджер не должен пользоваться любовью акционера и первого лица и транжирить деньги. Я на это не имею права. Иначе для чего я здесь?» — сказал Газизов на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

После 14 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 28 очков.

Ранее Газизов рассказал, ради чего он пришёл в «Спартак».