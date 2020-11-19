Газизов: не имею права пользоваться любовью Федуна и транжирить деньги

Короткая ссылка
Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов высказался о владельце клуба Леониде Федуне.
Газизов: не имею права пользоваться любовью Федуна и транжирить деньги
  • © Dmitry Golubovich/Russian Look
  • globallookpress.com

«Леонид Арнольдович очень любит «Спартак». Он не жалеет деньги на то, чтобы «Спартак» становился сильнее. Вопрос в другом. Мы должны были сбалансированно подойти. Я как менеджер не должен пользоваться любовью акционера и первого лица и транжирить деньги. Я на это не имею права. Иначе для чего я здесь?» — сказал Газизов на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

После 14 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 28 очков.

Ранее Газизов рассказал, ради чего он пришёл в «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить