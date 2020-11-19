Монсон о заявлении Харитонова в полицию: люди в интернете не имеют права осуждать, не зная сути

Бывший боец смешанного стиля, а ныне депутат совета Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон высказался о критике в адрес Сергея Харитонова из-за заявления в полицию после ситуации с Адамом Яндиевым.

«Это спекуляция. Люди в интернете, не зная до конца ситуации, не имеют права судить, правильно это или нет. Я не знаю ситуации — я видел видео, но причины не знаю. Я думаю, оба сейчас понимают, что драка была ошибкой», — цитирует Монсона «Спорт-Экспресс».

В отношении Яндиева было заведено два уголовных дела по факту нападения на Харитонова и его друга в «Лужниках» 13 ноября. Харитонов получил сотрясение мозга, травму правого глаза и перелом носа.

Ранее Монсон прокомментировал конфликт Харитонова с Яндиевым.