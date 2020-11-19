Матч «Лацио» — «Зенит» в ЛЧ состоится без зрителей

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Матч четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов между римским «Лацио» и петербургским «Зенитом» пройдёт без зрителей.
Матч «Лацио» — «Зенит» в ЛЧ состоится без зрителей
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба, это связано с чрезвычайно сложной эпидемиологической обстановкой в Италии. По этой причине местными властями принято решение о проведении всех футбольных матчей без зрителей.

Встреча состоится 24 ноября в Риме на стадионе «Олимпико».

После трёх туров «Лацио» набрал пять очков и занимает второе место в группе F. «Зенит» с одним очком в активе находится на последней, четвёртой позиции.

Ранее сообщалось, что спортивный директор «Зенита» может перейти в «Рому».

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