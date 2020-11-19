Дасаев считает, что замена Гилерме в перерыве матча с Сербией была обоснованна

Бывший голкипер сборной СССР и экс-тренер сборной России Ринат Дасаев высказал мнение о нынешнем вратаре национальной команды Маринато Гилерме.

«Замена вратаря в перерыве была обоснованна. Гилерме в последнее время ошибается и в чемпионате, и в Лиге чемпионов, и в матчах за сборную. Третий гол — его: зачем отбиваешь в середину? Когда забивали четвёртый мяч, он тоже мимо него пролетел. Мог среагировать хотя бы одной рукой. Сколько можно это терпеть? Правильно Черчесов сказал, что Гилерме не выручил, сыграл неважно. Поэтому он и выпустил Джанаева», — приводит слова Дасаева «ВсёПроСпорт».

Он отметил, что необходимо наигрывать молодых вратарей в матчах за сборную, напомнив, что его начали привлекать в национальную команду в 22 года, а Игоря Акинфеева — в 17—18 лет.

«Оба выросли в хороших вратарей. Конечно, вчера был виноват не только голкипер, но и полевые игроки. Неудачно сыграли в обороне. Игроки не поняли систему, которую предложил Черчесов, и плохо защищались. Позор-то позор, но проиграна только одна игра. Понятно, что не выполнили задачу, заняв второе место в группе, опустились в третью корзину. Но надо доверять тренеру сборной. А вот то, что оказались в третьей корзине, опасно», — добавил бывший голкипер.

34-летний Гилерме является уроженцем бразильского Катагуазиса. В 2015 году он получил российское гражданство и начал привлекаться к играм сборной. На его счету 16 матчей за национальную команду, десять из которых он отыграл на ноль, а в шести пропустил в общей сложности 17 мячей.

Ранее сообщалось, что Александр Мостовой раскритиковал Гилерме.