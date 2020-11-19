Мостовой: я не понял, зачем Гилерме делали российский паспорт

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой высказал мнение о голкипере национальной команды Маринато Гилерме.
Мостовой: я не понял, зачем Гилерме делали российский паспорт
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«Я не понял, зачем Гилерме делали российский паспорт. Я же помню, как при Слуцком говорили, как нам нужен Гилерме. Но мы потеряли на два-три года своих молодых вратарей! Никто не говорит, что он плохой, но зачем он нужен? У нас достаточное количество своих ребят. Винить в пропущенных мячах его можно, но он что, в первый раз ошибается? Он и за «Локомотив» ошибался», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

34-летний Гилерме является уроженцем бразильского Катагуазиса. В 2015 году он получил российское гражданство и начал привлекаться к играм сборной. На его счету 16 матчей за национальную команду, 10 из которых он отыграл на ноль, а в шести — пропустил 17 мячей.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов объяснил замену Гилерме на Сослана Джанаева в перерыве матча с Сербией в Лиге наций.

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