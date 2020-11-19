Футболисты «Тамбова» могут бойкотировать матч со «Спартаком» из-за долгов по зарплате

Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков рассказал о возможном бойкоте командой матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком» из-за финансовых задолженностей перед игроками.

«Такая вероятность существует. Во вторник у меня была встреча с игроками, настроены они решительно. Хотели не выходить уже на субботний матч против «Краснодара», однако удалось их убедить сыграть эту встречу и игру следующего тура с «Уфой», — приводит слова Худякова «Чемпионат».

Он отметил, что прекрасно понимает позицию футболистов, у которых есть семьи и дети, и другие обязательства, которые нужно выполнять.

«За какой период долг? От области мы не получали финансирования с июня. За летние месяцы руководство клуба закрыло долг по зарплате перед игроками своими силами, сейчас нужно платить за сентябрь и октябрь. При этом сотрудники клуба, персонал не видели денег гораздо дольше. Это очень тяжело. Надеемся на то, что руководство области выделит деньги, которые были запланированы на команду для участия в чемпионате сезона-2020/21», — добавил спортивный директор клуба.

Матч 17-го тура РПЛ «Спартак» — «Тамбов» должен пройти 5 декабря в Москве на «Открытие Арене».

Ранее сообщалось, что РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых игроков из-за задолженностей по зарплате.