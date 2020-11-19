Футболисты «Тамбова» могут бойкотировать матч со «Спартаком» из-за долгов по зарплате
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«Такая вероятность существует. Во вторник у меня была встреча с игроками, настроены они решительно. Хотели не выходить уже на субботний матч против «Краснодара», однако удалось их убедить сыграть эту встречу и игру следующего тура с «Уфой», — приводит слова Худякова «Чемпионат».
Он отметил, что прекрасно понимает позицию футболистов, у которых есть семьи и дети, и другие обязательства, которые нужно выполнять.
«За какой период долг? От области мы не получали финансирования с июня. За летние месяцы руководство клуба закрыло долг по зарплате перед игроками своими силами, сейчас нужно платить за сентябрь и октябрь. При этом сотрудники клуба, персонал не видели денег гораздо дольше. Это очень тяжело. Надеемся на то, что руководство области выделит деньги, которые были запланированы на команду для участия в чемпионате сезона-2020/21», — добавил спортивный директор клуба.
Матч 17-го тура РПЛ «Спартак» — «Тамбов» должен пройти 5 декабря в Москве на «Открытие Арене».
Ранее сообщалось, что РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых игроков из-за задолженностей по зарплате.