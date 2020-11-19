Мостовой: этой сборной уже пять лет, а мы ничего не выиграли

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой высказал мнение об уровне национальной команды после разгромного поражения от сборной Сербии в матче заключительного, шестого тура Лиги наций УЕФА.

«Первый тайм был ужасным. Что произошло, говорить не нам, это вопрос тренерскому штабу. Во втором тайме всё поменялось, были моменты, но сербы уже вели 4:0. Далеко не каждая команда после такого первого тайма выйдет на второй соперника добивать», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Он отметил, что всем необходимо задуматься о реальном уровне как сборной команды, так и российских клубов.

«Этой сборной уже пять лет, а мы ничего не выиграли и до сих пор гордимся ничьей с Испанией. Но мы должны были из той группы выходить с закрытыми глазами, давно уже забыть надо чемпионат мира и жить дальше», — добавил экс-полузащитник национальной команды.

Сборная России проиграла Сербии со счётом 0:5 и не сумела выйти в дивизион A Лиги наций.

Ранее сообщалось, что безвыигрышная серия сборной России по футболу достигла шести матчей.