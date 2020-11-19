Мостовой: этой сборной уже пять лет, а мы ничего не выиграли

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой высказал мнение об уровне национальной команды после разгромного поражения от сборной Сербии в матче заключительного, шестого тура Лиги наций УЕФА.
Мостовой: этой сборной уже пять лет, а мы ничего не выиграли
  • Reuters

«Первый тайм был ужасным. Что произошло, говорить не нам, это вопрос тренерскому штабу. Во втором тайме всё поменялось, были моменты, но сербы уже вели 4:0. Далеко не каждая команда после такого первого тайма выйдет на второй соперника добивать», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Он отметил, что всем необходимо задуматься о реальном уровне как сборной команды, так и российских клубов.

«Этой сборной уже пять лет, а мы ничего не выиграли и до сих пор гордимся ничьей с Испанией. Но мы должны были из той группы выходить с закрытыми глазами, давно уже забыть надо чемпионат мира и жить дальше», — добавил экс-полузащитник национальной команды.

Сборная России проиграла Сербии со счётом 0:5 и не сумела выйти в дивизион A Лиги наций.

Ранее сообщалось, что безвыигрышная серия сборной России по футболу достигла шести матчей.

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