Мостовой: этой сборной уже пять лет, а мы ничего не выиграли
- Reuters
«Первый тайм был ужасным. Что произошло, говорить не нам, это вопрос тренерскому штабу. Во втором тайме всё поменялось, были моменты, но сербы уже вели 4:0. Далеко не каждая команда после такого первого тайма выйдет на второй соперника добивать», — приводит слова Мостового «Чемпионат».
Он отметил, что всем необходимо задуматься о реальном уровне как сборной команды, так и российских клубов.
«Этой сборной уже пять лет, а мы ничего не выиграли и до сих пор гордимся ничьей с Испанией. Но мы должны были из той группы выходить с закрытыми глазами, давно уже забыть надо чемпионат мира и жить дальше», — добавил экс-полузащитник национальной команды.
Сборная России проиграла Сербии со счётом 0:5 и не сумела выйти в дивизион A Лиги наций.
Ранее сообщалось, что безвыигрышная серия сборной России по футболу достигла шести матчей.