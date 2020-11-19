Экс-тренер сборной России Игнатьев не считает позором поражение от Сербии

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на разгромное поражение национальной команды от Сербии в матче заключительного шестого тура группового этапа Лиги наций.
Экс-тренер сборной России Игнатьев не считает позором поражение от Сербии
  • AFP

«Позор? Нет, я бы так не говорил. Единственное, футболисты должны более профессионально к себе относиться. Как бы там ни было, за ними стоит большая армия болельщиков. Готовиться к таким матчам надо более тщательно. Меня обескуражила дисциплина и надёжность игры в обороне. Мы допускали такие ляпы, что хватит на 10 матчей», — цитирует Игнатьева «Чемпионат».

По его мнению, это был просто неудачный день для российской команды, а проиграли подопечные Станислава Черчесова минувший матч психологически. Эксперт также отметил, что россиянам удалось создать много моментов у ворот соперника, но подвела реализация.

«Главное — уровень индивидуального мастерства. Как бы мы ни говорили про соперника, но они выглядели надёжнее и увереннее. Каждый футболист у сербов представляет значимость. У них больше новогодних игрушек на ёлке», — добавил Игнатьев.

Сборная России разгромно проиграла Сербии (0:5) и заняла второе место в своей группе Лиги наций, набрав восемь очков.

Ранее защитник сборной России Роман Евгеньев заявил, что было ощущение, будто у сербов всё залетает.

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