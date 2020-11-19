Футболист сборной России Евгеньев: было ощущение, что у сербов всё залетает

Защитник сборной России по футболу Роман Евгеньев прокомментировал поражение от Сербии в матче заключительного шестого тура группового этапа Лиги наций.

«В перерыве сказали, чтобы готовился ко второму тайму. Рад, что дебютировал за сборную, но о счёте не могу сказать того же. Двоякие ощущения. У сербов хорошая команда, но и мы в первом тайме играли неплохо, создали много моментов. Просто сербы забили свои моменты, а мы — нет. Хотя у нас их было даже больше. Было ощущение, что у них всё залетает. Практически каждый удар в створ — гол. Реализация на высшем уровне, может это доля везения, не знаю. Нам нужно сделать определённые выводы и двигаться дальше», — сказал Евгеньев в интервью пресс-службе национальной команды.

Сборная России разгромно проиграла Сербии (0:5) и заняла второе место в своей группе Лиги наций, набрав восемь очков.

Ранее Георгий Джикия извинился за поражение сборной России от Сербии.