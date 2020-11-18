Глейхенгауз рассказал о питании фигуристок

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Даниил Глейхенгауз, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе, раскрыл секреты питания фигуристок.
Глейхенгауз рассказал о питании фигуристок
  • globallookpress.com

«Основной миф заключается в том, что фигуристки не едят. На самом деле они едят даже больше обычных людей! У них растущий организм, им никто не запрещает есть», — сказал специалист в интервью на YouTube-канале Figure Skaters Tube

По его словам, фигуристки действительно следят за содержанием сахара, но им никто не запрещает съесть шоколадку.

«Речь о том, что они могут съесть целый торт или 200 конфет, в этом и проблема. А питание должно быть равномерно распределено, оно должно быть умеренным. Ещё желательно, чтобы ужин был до шести вечера», — добавил Глейхенгауз.

Он отметил, что в группе Тутберидзе взвешивания проходят один раз в день, и если спортсмен будет весить даже на полтора килограмма больше нормы, то не будет допущен к прыжкам на тренировке, так как это травмоопасно.

Ранее Дмитрий Губерниев прокомментировал реакцию Глейхенгауза на его интервью с Загитовой.

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