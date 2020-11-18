Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Сербией
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Как сообщает пресс-служба национальной команды, с первых минут на поле появятся Маринато Гилерме, Вячеслав Караваев, Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Антон Миранчук, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Алексей Миранчук и Антон Заболотный.
Матч между Сербией и Россией состоится 18 ноября в Белграде и начнётся в 22:45 мск.
После пяти туров Россия занимает первое место в турнирной таблице своей группы, набрав 8 очков. Сербия находится на последней, четвёртой позиции с 3 очками в активе.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу сыграет с Сербией в белой форме.
Стартовый состав на последний матч сборной в этом году. Ждём только победы 👏🏻#НашиПарни#СборнаяРоссииpic.twitter.com/8bvK8m4nat— Сборная России (@TeamRussia) November 18, 2020