Сборная России по футболу сыграет с Сербией в белой форме
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Как сообщает пресс-служба национальной команды, сборная сыграет в форме белого цвета.
Матч между Сербией и Россией состоится 18 ноября в Белграде и начнётся в 22:45 мск.
После пяти туров Россия занимает первое место в турнирной таблице своей группы, набрав восемь очков. Сербия находится на последней, четвёртой позиции с тремя очками в активе.
Ранее Борис Игнатьев высказался об отсутствии Артёма Дзюбы в предстоящем матче со сборной Сербии.
Против Сербии сыграем в белом 🤍#СборнаяРоссии#НашиПарниpic.twitter.com/HyflAlYNUk— Сборная России (@TeamRussia) November 18, 2020