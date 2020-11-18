Сборная России по футболу сыграет с Сербией в белой форме

Короткая ссылка
Стало известно, в форме какого цвета сборная России по футболу сыграет в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги наций с Сербией.
Сборная России по футболу сыграет с Сербией в белой форме
  • © rfs.ru

Как сообщает пресс-служба национальной команды, сборная сыграет в форме белого цвета.

Матч между Сербией и Россией состоится 18 ноября в Белграде и начнётся в 22:45 мск.

После пяти туров Россия занимает первое место в турнирной таблице своей группы, набрав восемь очков. Сербия находится на последней, четвёртой позиции с тремя очками в активе.

Ранее Борис Игнатьев высказался об отсутствии Артёма Дзюбы в предстоящем матче со сборной Сербии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить