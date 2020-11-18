Сборная России по футболу сыграет с Сербией в белой форме

Стало известно, в форме какого цвета сборная России по футболу сыграет в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги наций с Сербией.

Как сообщает пресс-служба национальной команды, сборная сыграет в форме белого цвета.

Матч между Сербией и Россией состоится 18 ноября в Белграде и начнётся в 22:45 мск.

После пяти туров Россия занимает первое место в турнирной таблице своей группы, набрав восемь очков. Сербия находится на последней, четвёртой позиции с тремя очками в активе.

Ранее Борис Игнатьев высказался об отсутствии Артёма Дзюбы в предстоящем матче со сборной Сербии.