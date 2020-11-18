Игнатьев высказался об отсутствии Дзюбы в предстоящем матче со сборной Сербии

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением по поводу отсутствия нападающего Артёма Дзюбы в предстоящем матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги наций с Сербией.
Игнатьев высказался об отсутствии Дзюбы в предстоящем матче со сборной Сербии
  • РИА Новости

«Я вообще не понимаю моментов, связанных с определёнными фамилиями. Это командная игра, и плоха будет наша команда, если мы завязаны на одном Дзюбе. А все остальные что? Даже обижать никого не хочется. Конечно, Артём — знаковая фигура, как и Головин, и Фернандес. Эти игроки сильно влияют на нашу сборную, но не настолько, чтобы мы были зависимы и хватались за голову», — цитирует Игнатьева «Чемпионат».

Он также вспомнил, что во времена СССР не представляли, как сборная будет играть без Эдуарда Стрельцова, но и тогда нашлись другие футболисты, которые смогли заменить ключевого исполнителя.

«Для этого мы и берём молодых, участвуем в таком тренировочном турнире, который даёт возможности оступиться», — добавил Игнатьев.

Матч между Сербией и Россией состоится 18 ноября в Белграде. Начало — в 22:45 мск.

Дзюба не был вызван на ноябрьские матчи сборной России из-за того, что в интернете было опубликовано видео интимного характера с участием футболиста.

Ранее Александр Карелин ответил на вопрос о скандальной ситуации вокруг Дзюбы.

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