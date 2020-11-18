Карелин ответил на вопрос о скандальной ситуации вокруг Дзюбы

Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин ответил на вопрос о скандальной ситуации вокруг нападающего сборной России по футболу Артёма Дзюбы.

«Не знаю, о чём речь. А Дзюба чем известен? Он чемпион мира? Капитан сборной России по футболу? Тогда давайте замнём историю с его результатами. Такие ситуации везде бывают, любая подробность может оказаться на виду. Но тебя же твоё положение обязывает находиться в форме, когда смотрят люди, не ковыряться в носу, когда стоишь на пьедестале почёта», — приводит слова Карелина «Радио 1».

Дзюба не был вызван на ноябрьские матчи сборной России из-за того, что в интернете было опубликовано видео интимного характера с участием футболиста.

Ранее Юрий Сёмин пошутил на тему скандала с Дзюбой.