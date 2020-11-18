Карелин ответил на вопрос о скандальной ситуации вокруг Дзюбы
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- РИА Новости
«Не знаю, о чём речь. А Дзюба чем известен? Он чемпион мира? Капитан сборной России по футболу? Тогда давайте замнём историю с его результатами. Такие ситуации везде бывают, любая подробность может оказаться на виду. Но тебя же твоё положение обязывает находиться в форме, когда смотрят люди, не ковыряться в носу, когда стоишь на пьедестале почёта», — приводит слова Карелина «Радио 1».
Дзюба не был вызван на ноябрьские матчи сборной России из-за того, что в интернете было опубликовано видео интимного характера с участием футболиста.
Ранее Юрий Сёмин пошутил на тему скандала с Дзюбой.