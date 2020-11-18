Экс-футболист «Барселоны» Фабрегас рассказал, что разочаровался в Гвардиоле

Полузащитник французского «Монако» Сеск Фабрегас поделился мнением о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

«Общался ли я с Гвардиолой в последние восемь лет? Нет, абсолютно. Не знаю, взаимно ли наше разочарование друг в друге. Пеп был моим кумиром с детства. Наверное, начиная с четырёх лет я получил наибольший объём знаний именно от него», — цитирует Фабрегаса Goal.com.

Фабрегас выступал за «Барселону» под руководством Хосепа Гвардиолы. Тренер работал в команде с 2008 по 2012 год, а Фабрегас выступал за сине-гранатовых с 2011 по 2014 год.

Ранее Юрген Клопп высказался о матчах с командами Гвардиолы.