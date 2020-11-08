Клопп о матчах с командами Гвардиолы: рад, что мы не встречаемся чаще

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед матчем восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Манчестер Сити» высказался о своём положительном балансе игр против команд Хосепа Гвардиолы.
Клопп о матчах с командами Гвардиолы: рад, что мы не встречаемся чаще
  • Юрген Клопп
  • Reuters

«Ну тогда нам нужно гораздо чаще встречаться, верно? Нет, честно говоря, я рад, что мы не встречаемся чаще», — цитирует Клоппа Goal.

Он также отметил, что, несмотря на статистику, каждая игра с командами Гвардиолы является тяжёлой.

«Эти матчи проходят очень интенсивно, и это единственное, о чём я беспокоюсь. Я не переживаю о том, как мы играли с ними в последних матчах», — добавил Клопп.

Матч между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» пройдёт 8 ноября в 19:30 мск.

Ранее сообщалось, что форвард «Ливерпуля» Диогу Жота признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

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