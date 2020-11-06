Форвард «Ливерпуля» Жота признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

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Форвард «Ливерпуля» Диогу Жота был признан лучшим игроком прошлой недели в Лиге чемпионов УЕФА.
Форвард «Ливерпуля» Жота признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА. В голосовании 23-летний португальский нападающий опередил форвардов Алассана Плеа («Боруссия» Мёнхенгладбах), Эрлинга Холанда («Боруссия» Дортмунд) и Юссефа Эн-Несири («Севилья»).

Жота помог «Ливерпулю» разгромить на выезде «Аталанту» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов со счётом 5:0. Португалец стал автором хет-трика. Английский клуб по итогам первого круга лидирует в группе D с максимальным показателем — девять очков. «Аякс» и «Аталанта» с четырьмя очками располагаются ниже. Замыкает квартет «Мидтьюлланн» (0).

Ранее сообщалось, что хет-трик Жоты помог «Ливерпулю» разгромить «Аталанту» в ЛЧ.

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