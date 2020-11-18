Сборная Албании обыграла Белоруссию и вышла в дивизион B в Лиге наций

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Сборная Албании по футболу одержала победу над Белоруссией в заключительном, шестом туре группового этапа Лиги наций.
Сборная Албании обыграла Белоруссию и вышла в дивизион B в Лиге наций
  • РИА Новости

Встреча прошла в Тиране и завершилась в пользу хозяев — 3:2.

В составе албанской команды дубль оформил Сокол Чикалеши (один из голов — с пенальти), а также отличился Рею Манай. У гостей забили Максим Скавыш и Макс Эбон.

Албания набрала 11 очков и возглавила турнирную таблицу группы 4 дивизиона C. Таким образом, албанцы получили право подняться в дивизион B. Белоруссия с 10 очками осталась на втором месте. 

Ранее дубль Оливье Жиру помог Франции обыграть Швецию в Лиге наций.

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