Сборная Албании обыграла Белоруссию и вышла в дивизион B в Лиге наций

Сборная Албании по футболу одержала победу над Белоруссией в заключительном, шестом туре группового этапа Лиги наций.

Встреча прошла в Тиране и завершилась в пользу хозяев — 3:2.

В составе албанской команды дубль оформил Сокол Чикалеши (один из голов — с пенальти), а также отличился Рею Манай. У гостей забили Максим Скавыш и Макс Эбон.

Албания набрала 11 очков и возглавила турнирную таблицу группы 4 дивизиона C. Таким образом, албанцы получили право подняться в дивизион B. Белоруссия с 10 очками осталась на втором месте.

Ранее дубль Оливье Жиру помог Франции обыграть Швецию в Лиге наций.