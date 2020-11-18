Самедов: тренерам сборной России есть из кого выбирать в нападении

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов поделился ожиданиями от матча шестого тура группового раунда Лиги наций УЕФА с командой Сербии.

«Нас может устроить и ничья, но надо побеждать. По прогнозам — шансы 50 на 50, сербская сборная очень неплохая. Мы всех моментов, тонкостей не улавливаем. Все понимают, что Дзюба был в этой команде номером один, но месяц назад с Артёмом в составе нам не удалось в трёх матчах победить. Тренерам есть из кого выбирать — Чалов, Заболотный, Соболев, Кокорин, Смолов. Было бы странно, если бы происходило иначе», — цитирует Самедова «РБ-Спорт».

Также бывший футболист высказался относительно интенсивного графика футболистов, обусловленного весенней паузой из-за коронавируса.

«Две игры в неделю — отличный график, мечта каждого футболиста. Меньше тренировок, ты постоянно находишься в игровом тонусе. Для кого-то это тяжело, но для этого ты и борешься, чтобы выступать в еврокубках и попадать в сборную. Это здорово. Понятно, что если у тренера только 11 боевых единиц, это сложно, но всегда есть ротация. Играть всегда интереснее, чем тренироваться. Мне кажется, это скажет любой футболист», — добавил Самедов.

Матч сборных Сербии и России состоится 18 ноября в Белграде.

Ранее Ананидзе высказался о скандале вокруг Дзюбы.