Ананидзе высказался о скандале вокруг Дзюбы

Бывший полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе высказал мнение о скандале с форвардом петербургского «Зенита» и национальной сборной России Артёмом Дзюбой.

«Ну какая тут может быть реакция? Конечно, сразу же ему написал, поддержал. Сказал, чтобы он не переживал, что в этой жизни всё бывает. Попросил быть аккуратнее, продолжать играть в том же духе и доказывать всё на футбольном поле. Это его личная жизнь. Он на это уже ответил, и лучше уже закрыть эту тему. Как я понял, он сожалеет, но для него это уже перевёрнутая страница. Могу в таком случае написать только слова поддержки. Ну и попросил ничего больше не фоткать», — приводит слова Ананидзе Sport24.

Дзюба был исключён из состава сборной России на ноябрьский сбор из-за скандала с публикацией в сети его личной видеозаписи.

Ранее появилась информация, что шантажист требовал от Дзюбы $5 млн за то, чтобы не публиковать его частное видео.