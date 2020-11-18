Спортивный врач усомнился, что повреждения на лице Харитонова стали следствием удара кастетом

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Спортивный врач Валентин Беляевский усомнился в том, что бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата Адам Яндиев использовал кастет, когда наносил удары бойцу Bellator Сергею Харитонову.
Спортивный врач усомнился, что повреждения на лице Харитонова стали следствием удара кастетом
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Не похоже на кастет. Я не большой специалист в кастетах, но, как я понимаю, это что-то такое, что закрывает металлическим элементом костяшки пальцев, правильно? Если мы говорим о металлическом кастете, то повреждения должны быть намного серьёзнее. Как правило, это серьёзные рассечения, метал прилично сечет кожу. Всякое бывает. Существуют, наверное, и пластиковые кастеты, либо же это мог быть просто утяжелитель, зажатый в руке. Орбитальную кость сломать не так трудно. Голова, какая бы ни была масса человека, у всех одинаковая. Кожа у всех сечётся одинаково и орбитальная кость имеет одну и ту же конструкцию. Плотность костной ткани тоже не отличается в зависимости от массы тела, поэтому любому человеку можно нанести подобные травмы без кастета», — цитирует врача Sport24.

На Яндиева было заведено два уголовных дела по факту нападения на Харитонова и его друга в «Лужниках» 13 ноября. Харитонов получил сотрясение мозга, травму правого глаза и перелом носа.

Ранее Харитонов оскорбил друга Яндиева, экс-депутата Носова.

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