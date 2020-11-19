Франция и Фарерские Острова получат преимущество при квалификации на ЧМ-2022 по футболу

Стали известны победители 14 групп Лиги наций по футболу УЕФА, которые получает преимущество в европейском квалификационном турнире к чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Согласно регламенту, дополнительное преимущество по ходу квалификации на чемпионат мира 2022 года в Катаре получат 14 победителей своих групп в Лиге наций.

Свои группы в Лиге наций выиграли сборные Франции, Бельгии, Италии, Испании, Уэльса, Австрии, Чехии, Венгрии, Словении, Черногории, Албании, Армении, Гибралтара и Фарерских островов.

Во второй раунд автоматически попадают десять команд, занявшие вторые места в квалификационном турнире чемпионата мира 2022 года. А оставшиеся два места достанутся двум лучшим командам Лиги наций на основании рейтинга из числа тех, что не завоевала прямую путёвку на турнир и заняли места ниже второго в своей отборочной группе.

Ранее сообщалось, что определились участники «Финала четырёх» Лиги наций.