Биатлонист Устюгов подал апелляцию на решение CAS лишить его золотых олимпийских медалей
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- РИА Новости
«Евгений Устюгов подал апелляцию на решение антидопинговой панели CAS. Пока это только поданная апелляция, о сроках пока сказать сложно», — цитирует адвоката спортсмена Алексея Панича РИАНовости.
CAS ADD признала Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил, аннулировав его результаты в период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/14. Спортсмен был лишён золотой медали в масс-старте и командной бронзы в эстафете на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере, а также командной золотой медали в эстафете на Играх-2014 в Сочи.
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