Биатлонист Устюгов подал апелляцию на решение CAS лишить его золотых олимпийских медалей

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Бывший российский биатлонист Евгений Устюгов подал апелляцию на вердикт антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) лишить его золотых медалей, которые спортсмен завоевал на Олимпиадах в Ванкувере в 2010 году и в Сочи в 2014 году.
Биатлонист Устюгов подал апелляцию на решение CAS лишить его золотых олимпийских медалей
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Евгений Устюгов подал апелляцию на решение антидопинговой панели CAS. Пока это только поданная апелляция, о сроках пока сказать сложно», — цитирует адвоката спортсмена Алексея Панича РИАНовости.

CAS ADD признала Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил, аннулировав его результаты в период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/14. Спортсмен был лишён золотой медали в масс-старте и командной бронзы в эстафете на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере, а также командной золотой медали в эстафете на Играх-2014 в Сочи.

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