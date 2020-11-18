Биатлонист Устюгов подал апелляцию на решение CAS лишить его золотых олимпийских медалей

Бывший российский биатлонист Евгений Устюгов подал апелляцию на вердикт антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) лишить его золотых медалей, которые спортсмен завоевал на Олимпиадах в Ванкувере в 2010 году и в Сочи в 2014 году.

«Евгений Устюгов подал апелляцию на решение антидопинговой панели CAS. Пока это только поданная апелляция, о сроках пока сказать сложно», — цитирует адвоката спортсмена Алексея Панича РИАНовости.

CAS ADD признала Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил, аннулировав его результаты в период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/14. Спортсмен был лишён золотой медали в масс-старте и командной бронзы в эстафете на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере, а также командной золотой медали в эстафете на Играх-2014 в Сочи.

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