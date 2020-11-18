Фёдор Емельяненко: тренер должен объяснять бойцам, что нельзя использовать свои знания вне клетки

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Знаменитый российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко, выступающий в Bellator, прокомментировал потасовку своих соотечественников — ещё одного представителя Bellator Сергея Харитонова и бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адама Яндиева.
Фёдор Емельяненко: тренер должен объяснять бойцам, что нельзя использовать свои знания вне клетки
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«С того момента, когда спортсмен зашёл в зал единоборств, с первой же тренировки тренер должен объяснять, что нельзя применять свои знания вне ринга или клетки. Человек, который является профессиональным бойцом, не должен употреблять свои умения таким образом. Неприятно это наблюдать. К сожалению, сейчас люди не добрыми делами заслуживают себе авторитет, уважение или популярность, а грязью, драками или резкими высказываниями», — цитирует Емельяненко ТАСС. 

Драка между Харитоновым и Яндиевым случилась 13 ноября из-за денежного долга. Экс-боец UFC набросился на Харитонова, нанеся ему несколько ударов в голову. В результате инцидента 40-летний боец Bellator оказался в больнице.

Ранее Фёдор Емельяненко признался, что думал о завершении карьеры из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции.

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