Фёдор Емельяненко признался, что думал о завершении карьеры из-за ситуации с коронавирусом

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Российский боец Bellator Фёдор Емельяненко заявил, что думал над завершением карьеры из-за невозможности драться во время пандемии коронавируса.
Фёдор Емельяненко признался, что думал о завершении карьеры из-за ситуации с коронавирусом
  • globallookpress.com

«Организм пока держится. Расцвет сил уже прошёл, я это чувствую. Но стараюсь держаться в строю. Возраст уже даёт о себе знать — по окислению организма, по восстановлению. Пока скорость ещё хорошая и физическая сила держится, но есть травмы. Они хронические, при больших нагрузках дают о себе знать. Есть такой вариант, по которому из-за коронавируса я завершу карьеру и без двух боёв. Семья ждёт завершения карьеры. Сейчас же просто идёт подготовка, потому они живут спокойно. Понимают, что по контракту у меня ещё два боя. Но семья меня поддерживает, это самое главное», — сказал Емельяненко в интервью ТАСС.

44-летний россиянин на профессиональном уровне одержал 39 побед и потерпел шесть поражений.

Ранее Емельяненко признался, что хотел бы провести реванш с Вердумом или Бейдером.

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