Емельяненко признался, что хотел бы провести реванш с Вердумом или Бейдером

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Российский тяжеловес Bellator Фёдор Емельяненко рассказал о планах на свой следующий поединок.
Емельяненко признался, что хотел бы провести реванш с Вердумом или Бейдером
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«Мне бы был интересен поединок с Вердумом. Но, как я понимаю, это больше болтовня со стороны Фабрисио. Я задавал этот вопрос организации, мне указали на отсутствие у Фабрисио контракта с Bellator. А говорить можно всё что угодно. Мне хотелось бы провести реванш с Бейдером, но если говорить, насколько это реально… Мне надо как минимум провести ещё один бой и победить», — цитирует Емельяненко РИА Новости.

Россиянин проигрывал Вердуму и Бейдеру нокаутом в первом раунде. Бой с бразильцем состоялся в 2010 году, а с американцем — в 2019-м.

Ранее Фёдор Емельяненко рассказал о своём отношении к российскому чемпиону UFC Яну.

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