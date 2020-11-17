Фёдор Емельяненко рассказал о своём отношении к российскому чемпиону UFC Яну

Прославленный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко высказался о чемпионе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) — своём соотечественнике Петре Яне.

«Да, он хороший боец. Но знаете, я не люблю, когда боец больше говорит языком, чем доказывает делом. Это касается любого. Я не читаю словесные перепалки, но до меня доходит определённая информация, встречаются заголовки статей. Мне кажется недопустимым такое поведение. Если ты боец, то будь им до конца», — цитирует Емельяненко РИА Новости.

Ближайший поединок Пётр Ян проведёт 12 декабря против американца Алджамейна Стерлинга в Лас-Вегасе.

Ранее Фёдор Емельяненко прокомментировал решение Нурмагомедова завершить карьеру.