Молодёжная сборная России сыграла вничью со Словенией в контрольном матче

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Молодёжные сборные России и Словении по футболу сыграли вничью в контрольном матче.
Молодёжная сборная России сыграла вничью со Словенией в контрольном матче
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Встреча, прошедшая в Мариборе, завершилась со счётом 2:2.

За сборную Словении забили Ник Прелец и Давид Брекало, отличившиеся на 17-й и 69-й минутах.

Российская команда ответила голами Солтмурада Бакаева, забившего на 65-й минуте, и Данила Глебова, отличившегося на 73-й минуте. В обоих голах результативные передачи отдал Даниил Куликов.

Ранее сообщалось, что молодёжная сборная России проиграла Венгрии в контрольном матче.

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