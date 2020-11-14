Молодёжная сборная России проиграла Венгрии в контрольном матче

Молодёжная сборная России потерпела поражение от национальной команды Венгрии в контрольном матче.

Встреча, прошедшая в Секешфехерваре, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу сборной Венгрии принесли голы Норберта Сендреи, реализовавшего пенальти на 52-й минуте, и Тамаша Киша, забившего на 90-й минуте.

Следующий контрольный матч российская сборная проведёт 17 ноября в Мариборе с национальной командой Словении.

Ранее сообщалось, что Сергей Кирьяков прокомментировал вызов в основную сборную России ряда футболистов молодёжной национальной команды.