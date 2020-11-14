Молодёжная сборная России проиграла Венгрии в контрольном матче
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Встреча, прошедшая в Секешфехерваре, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.
Победу сборной Венгрии принесли голы Норберта Сендреи, реализовавшего пенальти на 52-й минуте, и Тамаша Киша, забившего на 90-й минуте.
Следующий контрольный матч российская сборная проведёт 17 ноября в Мариборе с национальной командой Словении.
Ранее сообщалось, что Сергей Кирьяков прокомментировал вызов в основную сборную России ряда футболистов молодёжной национальной команды.