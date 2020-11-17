В МОК прокомментировали принятие в США закона Родченкова

Международный олимпийский комитет (МОК) выcтупил с заявлением относительно решения сената США принять антидопинговый закон, названный именем информатора Григория Родченкова.

«МОК подчёркивает тот факт, что закон фокусируется на окружении спортсменов — это соответствует политике МОК, так как ранее в борьбе с допингом регулярно наблюдались структуры вокруг спортсменов, которые были причастны к большинству случаев применения допинга. В такие сети могут входить тренеры, агенты, дилеры, менеджеры, официальные лица из правительств или спортивных организаций, врачи, физиотерапевты и другие. Сами спортсмены уже подвергаются санкциям с долгосрочными отстранениями в соответствии с положениями Всемирного антидопингового кодекса. Нам нужно применять такие же строгие санкции к их окружению, и в этом данный закон будет полезен», — говорится в заявлении МОК, текст которого передаёт ТАСС.

Отмечается, что в МОК не удовлетворены тем, что действие нового закона не распространяется на американские профессиональные спортивные лиги.

Ранее сообщалось, что во Всемирном антидопинговом агентстве обеспокоены принятием в США закона Родченкова.