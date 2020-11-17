Гендиректор ЦСКА прокомментировал дело в отношении клуба за нарушение санитарных норм

Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал открытие в отношении клуба административного дела о несоблюдении санитарных норм на домашнем стадионе команды «ВЭБ Арена».

«Пока разбираемся. Неприятная для нас новость. Будем выяснять, что именно нам вменяется. Пока нет материалов в суде. Немного удивлены, потому что клуб со своей стороны прилагает максимум усилий для предотвращения коронавируса на арене», — приводит слова Бабаева «Чемпионат».

Он отметил, что если говорить о матче 11-го тура Российской премьер-лиги с «Динамо», на котором, как полагается, были выявлены нарушения санитарных норм, то клуб сделал всё возможное со своей стороны для их соблюдения.

«Надеемся, что удастся отстоять нашу позицию. Не то время, чтобы доказывать на словах. Одно дело — нарушение квоты. Другое — когда кто-то снимает маску при разговоре по телефону или обнимается при праздновании. Здесь клуб не в силах полностью это исключить. Хотя мы продолжаем просить фанатов всё соблюдать. Надеюсь, возобладает здравый смысл и нас не будут показательно наказывать», — добавил гендиректор клуба.

Ранее появилась информация, что суд рассмотрит дело в отношении ЦСКА за нарушение санитарных норм на стадионе.