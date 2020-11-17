Суд рассмотрит дело в отношении ЦСКА за нарушение санитарных норм на стадионе
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- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба суда, дело в отношении клуба возуждено по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ («Действия или бездействие, совершённые при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, а также в период осуществления на территории ограничительных мероприятий»).
Отмечается, что клубу грозит штраф от 200 до 500 тыс. рублей, а также административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Дата проведения заседания суда пока не определена.
Ранее сообщалось, что суд признал «Спартак» виновным по делу о нарушениях санитарных норм во время матча с «Зенитом».