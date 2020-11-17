Суд рассмотрит дело в отношении ЦСКА за нарушение санитарных норм на стадионе

Савеловский суд города Москвы рассмотрит дело в отношении футбольного клуба ЦСКА о несоблюдении санитарных норм на домашнем стадионе команды «ВЭБ Арена».

Как сообщает пресс-служба суда, дело в отношении клуба возуждено по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ («Действия или бездействие, совершённые при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, а также в период осуществления на территории ограничительных мероприятий»).

Отмечается, что клубу грозит штраф от 200 до 500 тыс. рублей, а также административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Дата проведения заседания суда пока не определена.

Ранее сообщалось, что суд признал «Спартак» виновным по делу о нарушениях санитарных норм во время матча с «Зенитом».