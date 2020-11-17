Матч сборных Швейцарии и Украины в Лиге наций отменён из-за COVID-19

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Матч сборных Швейцарии и Украины в Лиге наций, который должен был состояться 17 ноября в Люцерне, отменён из-за вспышки коронавирусной инфекции в команде гостей.
Матч сборных Швейцарии и Украины в Лиге наций отменён из-за COVID-19
  • РИА Новости

Как сообщает сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ), эта организация, а также УЕФА и швейцарская ассоциация футбола были готовы к проведению встречи. Однако местные власти наложили категорический запрет.

«В связи с компетентным решением Департамента здравоохранения кантона Люцерн перевести на карантин всю делегацию национальной команды Украины, матч Лиги наций УЕФА Швейцария — Украина не может состояться», — заявили в УЕФА.

Ранее во вторник стало известно, что игроки сборной Украины по футболу Руслан Малиновский, Сергей Кривцов и Жуниор Мораес сдали положительные тесты на коронавирус.

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