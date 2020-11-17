Валуев заявил, что закон Родченкова не придаст привлекательности США
- РИА Новости
Закон назван именем информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
«Мне даже сложно просчитать все последствия такого закона. Думаю, это решение не придаст привлекательности США, но речь идёт о попытке окучить весь мир. Если бы этот акт был нацелен только на их граждан, то было бы другое дело», — приводит слова Валуева «СЭ».
Экс-боксёр также отметил, что Родченков вписал своё имя в американское законодательство и поставил себе памятник при жизни.
Ранее сообщалось, что о законе Родченкова высказался чемпион мира 2015 года на дистанции 110 м с барьерами Сергей Шубенков.