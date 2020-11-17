Валуев заявил, что закон Родченкова не придаст привлекательности США

Бывший чемпион мира по профессиональному боксу, ныне депутат Госдумы Николай Валуев назвал дискриминационным принятый в США антидопинговый закон.

Закон назван именем информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

«Мне даже сложно просчитать все последствия такого закона. Думаю, это решение не придаст привлекательности США, но речь идёт о попытке окучить весь мир. Если бы этот акт был нацелен только на их граждан, то было бы другое дело», — приводит слова Валуева «СЭ».

Экс-боксёр также отметил, что Родченков вписал своё имя в американское законодательство и поставил себе памятник при жизни.

Ранее сообщалось, что о законе Родченкова высказался чемпион мира 2015 года на дистанции 110 м с барьерами Сергей Шубенков.