Валуев заявил, что закон Родченкова не придаст привлекательности США

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Бывший чемпион мира по профессиональному боксу, ныне депутат Госдумы Николай Валуев назвал дискриминационным принятый в США антидопинговый закон.
Валуев заявил, что закон Родченкова не придаст привлекательности США
  • РИА Новости

Закон назван именем информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

«Мне даже сложно просчитать все последствия такого закона. Думаю, это решение не придаст привлекательности США, но речь идёт о попытке окучить весь мир. Если бы этот акт был нацелен только на их граждан, то было бы другое дело», — приводит слова Валуева «СЭ».

Экс-боксёр также отметил, что Родченков вписал своё имя в американское законодательство и поставил себе памятник при жизни.

Ранее сообщалось, что о законе Родченкова высказался чемпион мира 2015 года на дистанции 110 м с барьерами Сергей Шубенков.

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