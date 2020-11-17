Шубенков убеждён, что закон Родченкова не отразится на российских спортсменах
- Reuters
Он не считает, что этот закон как-либо навредит российским спортсменам. На взгляд Шубенкова, «это всего лишь очередная монетизация Родченкова, потому что, видимо, на него были произведены определённые расходы».
«Эти расходы надо отбивать. И один из способов вот такой. Я думаю, это не отразится ни на ком и никак, это происходит ровно для того, чтобы дать новость и лишний раз вспомнить о человеке, который наворотил дел, а потом сбежал», — приводит слова Шубенкова «Р-Спорт».
Ранее сообщалось, что о законе Родченкова высказалась депутат Госдумы Светлана Журова.