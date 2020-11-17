Шубенков убеждён, что закон Родченкова не отразится на российских спортсменах

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Титулованный бегун на дистанции 110 м с барьерами Сергей Шубенков высказался о решении сената США принять антидопинговый закон, названный именем информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова.
Шубенков убеждён, что закон Родченкова не отразится на российских спортсменах
  • Reuters

Он не считает, что этот закон как-либо навредит российским спортсменам. На взгляд Шубенкова, «это всего лишь очередная монетизация Родченкова, потому что, видимо, на него были произведены определённые расходы».

«Эти расходы надо отбивать. И один из способов вот такой. Я думаю, это не отразится ни на ком и никак, это происходит ровно для того, чтобы дать новость и лишний раз вспомнить о человеке, который наворотил дел, а потом сбежал», — приводит слова Шубенкова «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что о законе Родченкова высказалась депутат Госдумы Светлана Журова.

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