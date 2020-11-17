Журова считает, что мировым судьёй по вопросам антидопинга может быть только WADA

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала принятый в США антидопинговый закон, названный именем информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

После вступления в силу закон позволит привлекать к уголовной ответственности иностранных граждан, уличённых в манипуляциях с допингом.

«WADA очень чётко высказалось, что это странное дублирование функций, и имеет ли право какая-то страна эти функции WADA исполнять. Тут серьёзное наказание: миллион долларов и, может быть, десять лет тюрьмы. Нам пока непонятно, за что оно будет. И не будет ли здесь определённой манипуляции со стороны информаторов, которые в той или иной стране захотят убрать неугодных своих соперников, тренеров, команду и поехать одному на соревнования», — приводит слова Журовой сайт «Матч ТВ».

Она также отметила, что хотела бы увидеть реакцию других стран.

«В части антидопинга мировым судьёй может быть только WADA. Потому что любая страна может манипулировать. В том числе использовать политические механизмы», — резюмировала Журова.

Ранее сообщалось, что о законе Родченкова высказался депутат Госдумы Дмитрий Свищёв.