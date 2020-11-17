Свищёв назвал принятый в США закон Родченкова плевком в сторону всей мировой системы спорта

Депутат Госдумы и президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв высказался о решении сената США принять антидопинговый закон, названный именем информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова.

По его мнению, это является угрозой не только для российского, но и для мирового спорта.

«Это плевок в сторону всей мировой системы спорта. Это угроза не только для российского спорта, это угроза для всей сложившейся системы мирового спорта», — цитирует Свищёва «Р-Спорт».

Депутат также подчеркнул, что США пытаются доказать всему миру свою привилегированность над другими странами. Свищёв считает, что американцев «не устраивает та мировая система, которая существует для борьбы с допингом».

Ранее сообщалось, что экс-глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус назвал принятый в США закон Родченкова новой реальностью.