Источник: «Ростов» подписал 17-летнего футболиста «Янг Бойз»

ФК «Ростов» подписал 17-летнего футболиста с гражданством России и Швейцарии Игоря Павлова из клуба «Янг Бойз».

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, молодой полузащитник уже тренируется с командой и зимой будет заявлен для участия в официальных матчах.

Павлов родился 13 марта 2003 года в Ростове-на-Дону. В прошлом сезоне юношеской лиги Швейцарии принял участие в шести матчах за «Янг Бойз» и забил один мяч. До этого выступал в молодёжном составе швейцарского клуба «Фрибур».

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