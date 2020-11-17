Правозащитник рассказал, в каких условиях содержится задержанный за избиение Харитонова Яндиев

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Заместитель председателя московской Общественной наблюдательной комиссии Богдан Эберт рассказал, что экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата Адам Яндиев, который избил бойца Bellator Сергея Харитонова, не жалуется на условия содержания в изоляторе.
Правозащитник рассказал, в каких условиях содержится задержанный за избиение Харитонова Яндиев
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«Адам Яндиев находится в ИВС-1 на Петровке. Он содержится в двухместной камере, но сокамерников у него пока нет. Камера чистая, по условиям содержания нареканий нет. Сам Яндиев сказал, что реальность превзошла ожидания. Не так представлял себе изолятор: кормят хорошо, отношение со стороны сотрудников уважительное. В камере нет телевизора и холодильника, поскольку они не предусмотрены правилами внутреннего распорядка, в отличие от СИЗО, потому из развлечений доступны лишь прослушивание радио и чтение книг», — цитирует правозащитника РИА Новости.

Вечером 13 ноября Яндиев подрался с другим бойцом смешанных единоборств, Сергеем Харитоновым. Причиной конфликта стал денежный долг. В результате инцидента Харитонов попал в больницу.

Ранее Шлеменко признался, что был удивлён мнением Харитонова насчёт потенциального боя с Яндиевым.

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