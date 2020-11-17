Шлеменко признался, что был удивлён мнением Харитонова насчёт потенциального боя с Яндиевым

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко прокомментировал слова бойца организации Сергея Харитонова о потенциальном поединке с экс-бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адамом Яндиевым.

«Единственное, что мне по ушам проехало, — это слова Харитонова про организацию боя. Я не понял, он хочет ещё деньги за бой, что ли? То есть организуйте, найдите спонсоров, и я проведу поединок. Мне тогда вообще непонятно, как-то это выглядит странно. Лучше, чтобы они встретились лицом к лицу и выяснили отношения. А ещё лучше, если Сергей готов провести бой. Не коммерческий, потому что это выглядит как-то не очень хорошо. Вот как бы сделал я: неправильно он со мной поступил — давай, если ты такой боец, то выходи, мы встретимся с тобой и это выясним. Камеры пускай будут, поскольку все должны видеть, как ты ответишь за то, что распускаешь руки. А если устраивать бой, тогда тоже вопрос: зачем писать заявление, если ты готов выйти на бой? Много вопросов остаётся во всей этой ситуации. Чем дальше заходит, тем более запутаннее становится», — цитирует Шлеменко «Спорт-Экспресс».

Потасовка Яндиева и Харитонова случилась 13 ноября в Москве. В результате инцидента Сергей и его друг оказались в больнице.

Ранее адвокат Харитонова заявил, что не располагает информацией о том, что Яндиева выпустят под подписку о невыезде.