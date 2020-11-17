Адвокат Харитонова: у меня нет информации о том, что Яндиева выпустят под подписку о невыезде

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Александр Кравцов, адвокат российского бойца Bellator Сергея Харитонова, прокомментировал информацию о том, что бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адама Яндиева, который избил его клиента, отпустят под подписку о невыезде.
Адвокат Харитонова: у меня нет информации о том, что Яндиева выпустят под подписку о невыезде
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«Сергей чувствует себя не очень хорошо, у него сломана орбитальная кость. Яндиева планируют отпустить под подписку о невыезде? У меня такой информации нет, поэтому не могу сказать, я не представитель Яндиева. Сейчас устанавливаются все обстоятельства дела. Яндиев задержан. Говорить о том, что ему грозит, пока рано», — рассказал Кравцов «Чемпионату».

13 ноября в Москве Адам Яндиев напал на 40-летнего ветерана смешанных единоборств Сергея Харитонова и неожиданно нанёс ему несколько ударов. Харитонов написал заявление в полицию, после чего Яндиев был задержан.

Ранее Исмаилов высказался о потасовке Харитонова и Яндиева.

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