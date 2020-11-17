Адвокат Харитонова: у меня нет информации о том, что Яндиева выпустят под подписку о невыезде
- @adam_yandiev_boroda
«Сергей чувствует себя не очень хорошо, у него сломана орбитальная кость. Яндиева планируют отпустить под подписку о невыезде? У меня такой информации нет, поэтому не могу сказать, я не представитель Яндиева. Сейчас устанавливаются все обстоятельства дела. Яндиев задержан. Говорить о том, что ему грозит, пока рано», — рассказал Кравцов «Чемпионату».
13 ноября в Москве Адам Яндиев напал на 40-летнего ветерана смешанных единоборств Сергея Харитонова и неожиданно нанёс ему несколько ударов. Харитонов написал заявление в полицию, после чего Яндиев был задержан.
Ранее Исмаилов высказался о потасовке Харитонова и Яндиева.