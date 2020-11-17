Исмаилов высказался о потасовке Харитонова и Яндиева

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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов прокомментировал конфликт бойца Bellator Сергея Харитонова и бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адама Яндиева.
Исмаилов высказался о потасовке Харитонова и Яндиева
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«Адам неожиданно ударил Сергея — почему? Если же они шли драться, то почему Сергей был не готов? Сказал ли Сергей что-то лишнее? Оскорбить Адама и не ожидать ответной реакции с руками в карманах? Вряд ли, глупым надо быть! А вы когда-нибудь слышали, чтобы должник прилюдно побил одолжившего ему деньги? Обычно наоборот бывает! Причём сам должник позвал выйти и спросил: «Я тебе должен?» А услышав очевидный для них обоих ответ: «Да, должен», — начинает его бить! Или для него что-то было неочевидно? Когда так много вопросов, как минимум вторую сторону выслушать надо! А пока я в шоке от головы Харитонова! Я сторонник начинать бой со стойки, если нет конкретной причины не ждать, пока получатель поднимет руки!» — написал Исмаилов в своём Instagram.

13 ноября в Москве между двумя российскими бойцами произошла потасовка, в результате которой Харитонов попал в больницу. 40-летнему спортсмену потребуется операция.

Ранее Яндиеву было предъявлено официальное обвинение в избиении Харитонова.

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