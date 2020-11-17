Яндиеву предъявлено официальное обвинение в избиении Харитонова

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачёва заявила, что российскому бойцу смешанных единоборств Адаму Яндиеву было официально предъявлено обвинение в нанесении лёгкого вреда здоровью другого бойца, Сергея Харитонова.

«Я была у Яндиева. Насколько я поняла из разговора с ним, ему предъявили обвинение в нанесении травм Харитонову, а также второму фигуранту дела. 17 ноября полиция выйдет с ходатайством о его аресте», — цитирует слова Меркачёвой сайт телеканала РЕН ТВ.

13 ноября между бойцами произошла потасовка, в результате которой Харитонов и его товарищ оказались в больнице.

Ранее друг Харитонова заявил, что Яндиев не просил его извиниться.