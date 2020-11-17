Друг Харитонова: Яндиев не просил меня извиниться, он шёл меня бить

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Друг бойца Bellator Сергея Харитонова, бизнесмен Руслан Абдо, прокомментировал интервью экс-бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адама Яндиева, который заявил, что перед избиением просил извиниться обоих мужчин.
Друг Харитонова: Яндиев не просил меня извиниться, он шёл меня бить
  • РИА Новости

«Я был немножко удивлен. Но предполагал, что он будет что-то такое рассказывать. Ага, он дал пендаля, а у меня перелом носа, сотрясение мозг и вывих челюсти. Он шёл мне навстречу, сказал: «Пойдем, поговорим». Мы пошли молча. Он говорит в интервью, что я начал ругаться и отталкивать его. Я похож на человека, который не в свое уме? Я понимал, что выхожу с бойцом. Тем более, что он горячих кровей. Вывести его на конфликт, вывести из себя — очень просто. А мне охота получать по лицу? Я даже не могу сейчас на работу выйти. Я был больше всех заинтересован, чтобы конфликта не было. У меня теперь убытки сумасшедшие. В этот момент он что-то несвязно говорил — «Кто кому должен?» А потом «Я сейчас тебя убью» и нанёс удар правой рукой. А ударом левой рукой, в которой был какой-то предмет, он меня оглушил. После него я оказался на полу. Если бы он начал диалог с просьбы извиниться перед ним — я думаю, никакого конфликта бы не было. Никаких просьб извиниться не было. Если была бы — я бы с ним по-любому договорился. Но он шёл меня бить», — сказал Абдо «Спорт-экспрессу».

13 ноября между Яндиевым и Харитоновым произошла потасовка, в результате которой в больнице с травмами оказались Харитонов и его друг.

Ранее Яндиев высказался насчëт долга Харитонову.

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