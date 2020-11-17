Яндиев высказался насчëт долга Харитонову

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адам Яндиев рассказал свою версию ситуации с долгом бойцу Bellator Сергею Харитонову.

«Сергей брал кредит в банке, чтобы помочь мне финансово? Он меня шокировал. То, что он мог делать подобные щедрые поступки, уму непостижимо. Этот человек без выгоды и рубля не даст. Все знают, насколько он скупой. Я просил второй раз деньги? Моя супруга подарила мне троих детей. У нас есть свои обычаи и традиции. Сергей это знает. Он после победы в Китае пригласил нас отметить свой успех. Зная, что у нас родился ребёнок, на своей эйфории он сунул моей жене денег в сумку. А когда вопрос с Битханом закрылся, он стал показывать себя с другой стороны. Я никогда не беру в долг. Если я что-то прошу, то мне просто дают. У меня такое окружение, это нормально», — сказал Яндиев каналу Podcast Golitsin Experience в YouTube.

13 ноября между двумя российскими бойцами произошла потасовка, в результате которой Харитонов оказался в больнице.

Ранее боец MMA Яндиев подробно рассказал об инциденте с Харитоновым.